نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فقرة فنية خاصة للاعبين بمران الزمالك قبل مواجهة دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية خاصة، خلال التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب "با جو"، استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.



وشهدت الفقرة التركيز على التصويب من داخل وخارج منطقة الجزاء، بجانب تنفيذ بعض الجمل الفنية المتفق عليها خلال المران.



وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء الأمس، استعدادًا لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.



ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق دريمز الغاني يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.