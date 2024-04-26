نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فقرة تدريبات خاصة بمران الزمالك للتدريب على ركلات الترجيح قبل مواجهة دريمز بنصف نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة خاصة للتدريب على ركلات الترجيح، خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب "با جو"، استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.



وتحدث البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني مع اللاعبين قبل انطلاق الفقرة وطالبهم بحسم المباراة في الوقت الأصلي وعدم الوصول إلى ركلات الترجيح، ولكنه أكد على ضرورة التدريب على ركلات الترجيح تحسبا للجوء إليها.



وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء الأمس، استعدادًا لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.



ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق دريمز الغاني يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.