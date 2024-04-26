نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد رمضان للفجر: سعيد بتتويج توت عنخ أمون بطلًا لدوري الكرة النسائية ونستعد للظهور القوي في بطولة إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى أحمد رمضان المدير الفني لفريق توت عنخ آمون لكرة القدم النسائية عن سعادته بعد تتويج فريقه بلقب بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية لموسم 2023-2024.

وصرح أحمد رمضان للفجر الرياضي أنن سعيد جدًا على التتويج في الموسم الثاني لتوت عنخ آمون في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية وهذا بمشاركة جميع اللاعبات والجهاز الفني ومجلس الإدارة المتمثل في محمد وصفي رئيس مجلس إدارة نادي توت عنخ آمون ومريم هشام المشرفة على الكرة النسائية.

و أكد رمضان خلال تصريحه للفجر على أن فريق توت بدأ بشكل صحيح في الموسم الأول للنادي في الدوري الممتاز وركز على طريقة اللعب وقان بإضافة 2 من اللاعبات الجدد لتدعيم الفريق وأستطاع الفريق تحقيق كأس مصر الموسم الماضي.

و قال أحمد رمضان: بدأنا الموسم الحالي مما انتهينا عنده في الموسم الماضي ودعمنا بلاعبات كان لها دوري ايجابي مع الفريق هذا الموسم

و ذكر أحمد رمضان أن المنافسة في الموسم الحالي ركزنا خلالها على المباريات الحاسمة مع أول 6 مراكز في الدوري وكان هدفنا حسمها لصالحنا وقدر الفريق بالاداء الجيد واللعب الجماعي الممتع وخلق الفرص والتركيز الهجومي مع الاداء الدفاعي القوي سجل في مرمانا 5 اهداف في 28 مباراة

و أكد رمضان على أن توت عنخ آمون يعمل إضافة جديدة في الكرة النسائية في مصر ويسعى لظهور مصر بشكل مشرف وقوي في بطولة إفريقيا القادمة.