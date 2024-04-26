نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عائق أمام انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشارت وسائل إعلام عالمية إلى أن صفقة انتقال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى أحد أندية الدوري السعودي في الانتقالات الصيفية المقبلة باتت مُهددة بالفشل.



ولفتت شبكة سكاي سبورتس العالمية أن ليفربول يعتبر أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي وأوروبا وأكبر أهداف أندية الدوري السعودي في الموسم المقبل.



وكشفت الشبكة العالمية أن طريقة التعاقدات في الدوري السعودي الخاصة بالمرحلة المقبلة ستتغير عن فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



وأوضحت الشبكة العالمية أن الاتجاه سيكون نحو اللاعبين الأصغر سنًا وليس من اقتربوا من إنهاء مسيرتهم واعتزال كرة القدم لتقليص مُعدل ارتفاع أعمار اللاعبين.



وأكدت الشبكة العالمية أن صلاح يجب حسم مصيره بشأن مستقبله في الفترة المقبلة في حال كان يرغب في الانضمام إلى الدوري السعودي قبل التقدم في السن.



ولفتت الشبكة العالمية أن عقد صلاح ينتهي مع ليفربول الإنجليزي فس صيف العام المقبل 2025 وسيصل وقتها إلى عامه الثالث والثلاثين.