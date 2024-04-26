سموحة 2009 يفوز خارج ملعبه على الأهلى بضربات الجزاء

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق سموحة مواليد 2009 لكرة القدم خارج ملعبه على الأهلى في بطولة الجمهورية بضربات الجزاء 4/2، بعد أن انتهى الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لكل فريق.

سموحة 2009 يتغلب على الأهلي

وجاء هدف سموحة في مرمى الأهلي، عن طريق نور الدين شريف.

لعب سموحة بتشكيل مكون من: “ياسين هشام، سيف تامر، أحمد عبد الهادى، محمد أيمن، آدم محمد، حذيفة محمد، على سامح، يحيى وائل، عبد العزيز خالد، سيف كريم، عمر عبد الرحيم"، واشترك اثناء المباراة على أحمد، عمرو طارق، عبد الله إيهاب، على وائل.

ويتكون الجهاز الفنى من: كريم يونس مدير فنى، وليد رجب مدرب عام، محمد علي عباس مدرب حراس المرمى، محمد محى الدين إدارى الفريق، حسن برعى طبيب الفريق.

ويقود قطاع الناشئين في نادي سموحة حسين عامر رئيس القطاع، عبد البديع حماده مدير ادارى القطاع، محمد أحمد " نونش" مدير شئون اللاعبين.