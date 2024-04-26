نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز الترسانة والالومنيوم وهبوط مركز شباب مغاغه بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فوز الترسانة والالومنيوم وهبوط مركز شباب مغاغه بالقسم الثاني

أسفرت نتائج مباريات الجولة الاخيرة لمجموعتين الصعيد بدورى القسم الثاني ب عن فوز فريق الالومنيوم على فريق كيما أسوان برباعية مقابل ثلاثة.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الالومنيوم بثلاثية نظيفة عن طريق بنزيما هدفين وخطاب هدف.



- فوز فريق طهطا على فريق ديروط بثلاثية نظيفة انتهى الشوط الأول بتقدم فريق طهطا بهدف دون رد.



- فوز فريق شباب قنا على فريق الاقصر بثلاثية مقابل هدفين سجل احمد الجبلاوي هدفين وكيرلس ماهر لقنا

وتختتم الجوله السبت بلقاء فريق ملوى مع فريق قوص لصراع على الهبوط

وحصل فريق اسمنت اسيوط على راحة هذا الاسبوع

المجموعة الثانية

هبوط فريق شباب مغاغه بعد تعادله مع فريق الواسطى بهدف لمثله تقدم فريق مغاغه بهدف كرسبيو في الشوط الأول وتعادل الواسطى في الشوط الثاني.



- فوز فريق الترسانة على فريق نجوم مصر بهدفين مقابل هدف تقدم نجوم مصر بهدف ايمانويل واستطاع الترسانة تسجيل هدفين

- فوز فريق تليفونات بني سويف على فريق المنيا بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

حيث تقدم أحمد عبد الفتاح العندليب لتليفونات بني سويف في الدقيقة 31 وتعادل أحمد الاسواني للمنيا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني خطف تليفونات بني سويف هدف الفوز.



- تعادل فريق شباب طامية مع فريق بني مزار بهدف لمثله حيث تقدم شباب طاميه بهدف على كامل وتعادل عبد الرحمن دودي من ركلة جزاء لبني مزار.



وحصل فريق الفيوم على راحة هذا الاسبوع

ترتيب المجموعة الاولى

1- ديروط 35 نقطة

2- الالومنيوم 35 نقطة

3- اسمنت اسيوط 27 نقطة

4- طهطا 25 نقطة

5- كيما اسوان 20 نقطة

6- الاقصر 18 نقطة

7- شبان قنا 17 نقطة

8- ملوى 8 نقاط

9- قوص 8نقاط

المجموعة الثانية

1- الترسانة 42 نقطة

2- الفيوم 27 نقطة

3- المنيا 24 نقطة

4- نجوم مصر 21 نقطة

5- تليفونات بني سويف 19 نقطة

6- الواسطى16 نقطة

7- شباب طامية 16 نقطة

8- بني مزار 14 نقاط

9- شباب مغاغه 14 نقاط