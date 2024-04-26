عاجل.. السبب الحقيقي وراء إيقاف مباراة صن داونز والترجي في دوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - في مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قرر حكم مباراة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي إيقاف المباراة المقامة بين الفريقين على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في جنوب إفريقيا.

سبب إيقاف مباراة صن داونز والترجي

جاء القرار بعد مرور 20 دقيقة من بداية المباراة بسبب غزارة الأمطار ووجود عاصفة رعدية.

أثارت الصاعقة الرعدية حالة ذعر لدى اللاعبين نظرًا لقوة الصوت، وأدت أيضًا إلى تلف إضاءة الملعب.

ينتظر الحكم هدوء الأمطار وإصلاح الإضاءة لاستئناف المباراة وطلب اللاعبين العودة من غرف خلع الملابس.

نتيجة مباراة الذهاب بين الترجي وصن داونز في نصف نهائي دوري الأبطال

في مباراة الذهاب، انتصر الترجي بهدف نظيف على ملعب رادس ويسعي الفريق التونسي للخروج بنتيجة إيجابية من جنوب إفريقيا للتأهل إلى المباراة النهائية.

ومن ناحية أخرى، يسعى فريق صن داونز لتعديل نتيجة مباراة الذهاب باستغلال عاملي الأرض والجمهور في جنوب إفريقيا.

الفريق الفائز من مواجهة الترجي ضد صن داونز سيواجه الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخر، التي تجمع بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي.