الأهلي يُدون 5 أرقام تاريخية بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عدة أرقام قياسية تاريخية بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب مازيمبي الكونغولي.

وصعد الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على مازيمبي 3-0 في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء اليوم، علمًا أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد صعود الأخير على حساب صن داونز، وستقام مباراة الذهاب يوم 18 مايو، فيما ستقام مباراة الإياب يوم 25 من الشهر نفسه.

أرقام تاريخية لـ الأهلي بعد تأهله للنهائي الأفريقي

- الأهلي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة 17 في تاريخه ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية صعودًا للنهائي الأفريقي.

- الأهلي أصبح ثاني نادي في العالم يتأهل لـ5 نهائيات متتالية في بطولة قارية للأندية بعد ريال مدريد الذي سبق وحققها في دوري أبطال أوروبا في الفترة بين 1956 – 1960.

- كولر حقق رقمًا قياسيًا بالحفاظ على سجله خال من الهزائم في 20 مباراة متتالية متفوقًا على جوزيه صاحب الـ19 مباراة.

- عادل الأهلي رقم الترجي التونسي صاحب أطول سلسلة لاهزيمة في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدم الخسارة في 20 مباراة متتالية.

- مصطفى شوبير أصبح أكثر حارس مرمى يحافظ على نظافة شباكه في عدد دقائق متتالية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 – 2024

وضرب النادي الأهلي موعدًا ناريًا مع نظيره الترجي التونسي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2023 – 2024 بعد تأهل الأخير على حساب ماميلودي صن داونز.

وحدد الاتحاد الافريقي موعد مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا النسخة الحالية، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم السبت 18 مايو 2024، بينما تقام مباراة العودة يوم السبت 25 مايو 2024.