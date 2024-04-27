محمد عبدالمنعم يوقع على رقم قياسي جديد مع الأهلي بعد هدفه أمام مازيمبي

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أحمد جودة - القاهرة - سجل محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رقمًا قياسيًا جديدًا خلال مشاركته مع فريقه، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح محمد عبدالمنعم في تسجيل هدف الأهلي الأول في شباك مازيمبي الكونغولي، بعد ضربة رأس ذهبية في الدقيقة 68 من عمر المباراة المقامة لحساب إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتفوق الأهلي ضد مازيمبي الكونغولي بهدفين دون رد بالمباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف.

وأصبح محمد عبد المنعم، أول مدافع في تاريخ الأهلي وإفريقيا يسجل في الأدوار الإقصائية في 3 نسخ متتالية من دوري الأبطال، بعد نسختي 2022 و2023.

ويلعب الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.