نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يعود إلى تشكيل النصر أمام الخليج بدوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بنادي النصر لمواجهة مضيفه الخليج الليلة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويدخل فريق النصر إلى المباراة وهو باحثًا عن الفوز لمواصلة انتصاراته المتتالية على أمل تعثر للفريق الهلالي خلال المباريات المقبلة، تقربه من اللقب.

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 68 نقطة، من لعب 28 مباراة، حقق الفوز في 22 لقاء، وتعادل في 2، وخسر في 4 مواجهات

يأتي الخليج في المركز الحادي عشر في جدول الدوري السعودي، ولديه 35 نقطة، حصل عليها من نفس عدد المواجهات، إذ فاز في 9، وتعادل في 8، وخسر 11 لقاء.

ويأتي تشكيل النصر المتوقع أمام الخليج كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا

خط الدفاع: محمد فتيل - إيمريك لابورت - أليكس تيليس - نواف بوشل

خط الوسط: سامي النجعي - عبدالمجيد الصليهم - أوتافيو مونتيرو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - عبدالرحمن غريب - ساديو ماني.

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر والخليج، اليوم السبت، وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد معقل فريق الخليج.

