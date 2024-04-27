نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة تواجه برشلونة بشأن ضم كيميتش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعاني نادي برشلونة الإسباني من أزمة كبرى في عملية تعاقده مع الدولي الألماني جوشوا كيميتش لاعب فريق بايرن ميونيخ في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويرغب النادي الكتالوني في التعاقد مع جوشوا كيميتش من صفوف نادي بايرن ميونيخ في الميركاتو الصيفي لتدعيم مركز خط الوسط.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية فإن كيميتش سوف يكون متاح للبيع في فترة الانتقالات الصيفية القادمة مقابل 30 أو 35 مليون يورو بسبب إنتهاء عقده في صيف عام 2025.

وأكدت أن برشلونة لن يجد صعوبة في دفع قيمة انتقال كيميتش إليه، ولكن هناك مشكلة وهي راتب اللاعب المرتفع والذي يصل إلى 8 مليون يورو في الموسم الواحد.

وذكرت أن هناك صعوبة كبيرة بشأن تعاقد برشلونة مع جوشوا كيميتش بسبب هيكل الرواتب الجديد في الفريق.

