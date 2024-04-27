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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي عن مغادرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في نهاية الموسم بسبب سوء النتائج.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت مؤخرا أن إدارة نادي تشيلسي تعتزم إقالة المدرب ماوريسيو بوكتينيو من تدريب الفريق في نهاية الموسم الحالي.

بوكتينيو يكشف موقفه من مغادرة تشيلسي

وقال بوكتينيو في تصريحات صحفية له:" نحن نحب أن نكون هنا، نحن سعداء للغاية، لكن بالطبع نحن منفتحون على مساعدة النادي بأي طريقة يريدونها".

وأكد:" لا أعرف إذا كان ينبغي لي المشاركة بشكل أكبر في عمليات التعاقد مع لاعبين جدد، هذا شيء نحتاج أن نتحدث عنه، سنرى ومع ذلك، نحن بحاجة إلى إنهاء الموسم بشكل جيد، وكما قلت من قبل، أنا منفتح على الاستمرار مع تشيلسي".

ويواجه فريق تشيلسي نظيره فريق أستون فيلا مساء اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

