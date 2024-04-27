نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا - هبوط سموحة لدوري القسم الثاني لكرة القدم النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هبط رسميًا فريق نادي سموحة لكرة القدم النسائية من الدوري الممتاز إلى دوري القسم الثاني بعد هزيمته من فيوتشر برباعية نظيفة في الجولة 28 من الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.

وجاء ذلك بعدما ظهر بأداء ضعيف الموسم الحالي بمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، مما أدى لوقوعه في المركز 15 قبل الأخير في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط فقط من 28 مباراة.

وشهد فريق نادي سموحة لكرة القدم النسائية عدم إستقرار فني حيث تم تغيير الإدارة الفنية 3 مرات خلال الموسم بسبب سوء نتائج الفريق وعدم قدرة الأجهزة الفنية على ظهور الفريق بشكل يليق بأسم وتاريخ سموحة السابق عبر تاريخ كرة القدم النسائية.

وجدير بالذكر أن سموحة ضمن أحد الأندية الحاصلة على لقب الدوري الممتاز من قبل، وذلك قبل تجميد النشاط داخل النادي الذي أمتد لأكثر من 13 عام، ولكن العودة لم تكن على ما يرام مما أدى لهبوط الفريق للقسم الثاني الموسم المقبل.