نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا- هبوط المجد السكندري لدوري القسم الثاني لكرة القدم النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هبط رسميًا فريق نادي المجد السكندري لكرة القدم النسائية من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية بعد هزيمته من المقاولون العرب بسداسية نظيفة في الجولة 28 من الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.

وجاء ذلك بعدما ظهر الفريق السكندري بأداء ضعيف الموسم الحالي بمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، مما أدى لوقوعه في المركز 16 الأخير في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط فقط من 28 مباراة.

وشهد فريق نادي المجد لكرة القدم النسائية غياب العديد من لاعبات الفريق من حضور المباريات بشكل منتظم في الدوري، مما أدى لسوء نتائج الفريق وعدم قدرته على ظهور الفريق بشكل يليق بالدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.

وجدير بالذكر أن المجد السكندري صعد الموسم الماضي من دوري القسم الثاني متصدرًا جدول الترتيب بالدرجة الثانية ولكن ظهر بمستوى ضعيف في الظهور الأول له في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية مما أدى لهبوطه