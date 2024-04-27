نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل... شاهد شجار محمد صلاح مع كلوب لحظة دخوله بديلًا في مباراة ليفربول ووست هام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، محمد صلاح، في مشادة كلامية قوية مع مدربه، يورجن كلوب، قبل لحظات من مشاركته كبديل في مباراة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي. وشارك محمد صلاح كبديل في مباراة بالدقيقة 79 بعد لحظات قليلة من اهتزاز شباك ليفربول بالهدف الثاني من رأسية سجلها، ميشائيل أنطونيو.

شهدت مباراة وست هام يونايتد وضيفه فريق ليفربول اليوم السبت والتي انتهت بالتعادل الإيجابي. مشادة كلامية بين الدولي المصري محمد صلاح شاهد مشادة محمد صلاح بالكامل مع يورجن كلوب

