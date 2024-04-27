نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رد حاسم من يورجن كلوب على مشادة محمد صلاح معه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على ما فعله محمد صلاح بعد خروجه أمام وست هام.

وكان محمد صلاح قد دخل في مشادة كلامية مع يورجن كلوب، بعد تبديله في الدقيقة 78 من زمن المباراة أمام وست هام يونايتد.

كلوب يرد على خلافه مع محمد صلاح

ووجه المراسل سؤال إلى الألماني : ماذا حدث بينك وبين محمد صلاح؟

يورجن كلوب: "لا لن اقول لك ما قيل، لكننا تحدثنا بالفعل في غرفة تبديل الملابس الآن وبالنسبة لي لقد انتهى الأمر لايوجد شئ إطلاقا".

ووقع ليفربول في مصيدة التعادل أمام وست هام بهدفين لكل فريق باللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.