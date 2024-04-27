نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أبو تريكة يلقن محمد صلاح درسا قاسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية ومحلل قنوات بي إن سبورت القطرية، على الصدام الأخير الذي نشأ بين محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومدربه الألماني يورجن كلوب، خلال مواجهة وست هام.

وانتهت مباراة ليفربول ووست هام، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

- تعليق أبو تريكة على صدام صلاح وكلوب

وأكد محمد ابو تريكه معلقا على شجار محمد صلاح وكلوب في مباراة ليفربول وويست هام بالدوري الإنجليزي:" أشعر بالحزن من من لقطة صلاح مع كلوب جدا".

وتابع:" أنا بحب الاثنين اه بس بحب صلاح أكثر وهو أخويا الصغير، صلاح غلطان لأن ده مدربك مهما حصل، لأنكم عملتوا علاقة الناس بتحلم بيها".

وأشار:" الكلام ده مكنش لازم يظهر قدام الناس لازم تحترم مدربك، في فرق بين اللعيبة والأساطير واللي حصل من صلاح مينفعشي لإنه لاعب وكلوب مدرب".