عاجل...أول تعليق من كلوب على شجاره مع محمد صلاح في مباراة ليفربول ووست هام

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أحمد جودة - القاهرة - علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على شجاره اللفظي مع محمد صلاح عندما دخل بديلًا ضد وست هام.



و قد قال يورجن كلوب في تصريحات عقب المباراة التي انتهت بتعادل ليفربول ووست هام 2-2: "لا أستطيع أن اقول ما قيل بيني وبين محمد صلاح".

و قد أضاف: "لقد تحدثنا عن ذلك بالفعل في غرفة تبديل الملابس، ولا يمكنني أن أقول ما حدث بيننا على خط التماس أمام وست هام".

وعند سؤاله عن السباق على اللقب، وفقدان ليفربول حظوظه، قال كلوب: "لست في مزاج يسمح لي بالحديث عن ذلك، لأكون صادقًا".



و قد أكمل يورجن كلوب: "كان علينا الفوز اليوم، كنا نعرف ذلك، ولكننا لم نتمكن من الفوز والآن لدينا القليل من المباريات، ومصيرنا ليس بأيدينا".

واختتم: "هناك المزيد من الوقت وحتى المباراة التالية، نحاول أن نجعل اللاعبين جاهزين نفسيًا وبدنيًا مرة أخرى، وسنعود".