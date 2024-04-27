نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف ستكون قدوة؟.. أبوتريكة يصدم محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه محمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية ومحلل قنوات بي إن سبورت القطرية، اللوم والعتاب على مواطنه محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بسبب الصدام الذي ظهر بين الثنائي في مواجهة وست هام.

وانتهت مواجهة ليفربول ووست هام بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، والتي شهدت لقطة شد لأول مرة بين صلاح وكلوب أثناء تغييره.

- تريكه يهاجم صلاح

وعلق أبوتريكه على صدام كلوب وصلاح موجها الانتقادات للنجم الدولي المصري قائلا:" الكلام ده مكنش لازم يظهر قدام الناس لازم تحترم مدربك".

وتابع:" في فرق بين اللعيبة والأساطير واللي حصل من صلاح مينفعشي لإنه لاعب وكلوب مدرب".

وأختتم:" صلاح قدوة للاعبين ولما لعيبه صغيره تشوفه بيعمل كده في مدربه! هيقلدوه واللي حصل ده غلط من الاثنين لكن الخطأ الأكبر من صلاح لإنه لاعب وكلوب مدرب ولازم اللاعب يحترم مدربه".