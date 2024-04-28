نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد 28- 4- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الإسبانية مباريات الليجا في الموسم الحالي والذي تكون فيه هناك مواجهات قوية وشرسة أبرزها كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة.

توج برشلونة بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع غريمه ريال مدريد الذي يقترب من التتويج باللقب في الموسم الحالي.

نجح ريال مدريد في خطف صدارة الدوري الإسباني برصيد 84 نقطة بينما يحتل جيرونا المركز الثاني برصيد 71 نقطة بينما ترجع برشلونة للمركز الثالث برصيد 70 نقطة وجاء أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 61 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد 28- 4- 2024

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن..

1 - ريال مدريد 84 نقطة

2 - جيرونا 71 نقطة

3- برشلونة 70 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 61 نقطة

5- أتلتيك بلباو 58 نقطة

6 - ريال سوسيداد 51 نقطة

7 - ريال بيتيس 48 نقطة

8 - فالنسيا 47 نقطة

9 - خيتافي 43 نقطة

10 - فياريال 42 نقطة

11 - اوساسونا 39 نقطة

12 - ديبورتيفو ألافيس 38 نقطة

13 - إشبيلية 37 نقطة

14 - لاس بالماس 37 نقطة

15 - رايو فاليكانو 34 نقطة

16 - ريال مايوركا 31 نقطة

17 - سلتا فيجو 31 نقطة

18 - قادش 25 نقطة

19 - غرناطة 18 نقطة

20 - الميريا 14 نقطة