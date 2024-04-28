نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 28- 4- 2024 في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري الألماني، اليوم الأحد 28 أبريل، حيث بدأت الجولة أول أمس، ونجح فريق بوخوم في تحقيق الفوز بنتيجة 3-2 على حساب فريق هوفنهايم.

وتوج نادي باير ليفركوزن بلقب الدوري الألماني في الأسابيع الماضية تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النادي.

القناة الناقلة لمباريات الدوري الألماني

وتذاع مباريات الدوري الألماني عبر قناة بي إن سبورتس، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات البوندسليجا بشكل حصري.

مباريات اليوم في الدوري الألماني

بوروسيا مونشنجلادباخ 4:30 يونين برلين

ماينز 6:30 كولن

دارمشتات 8:30 هايدينهايم