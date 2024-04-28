نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوشيال ميديا سبورت.. عبدالمنعم يوضح اللقطة المثيرة وبيكهام يهاجم كلوب بسبب صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "سوشيال ميديا سبورت" أهم ما نشره نجوم الرياضة المصرية والعربية والعالمية اليوم، جولة إخبارية لكل ما فاتك مما نشره حسابات المشاهير في السطور التالية:-

محمد عبدالمنعم يفسر لقطته المثيرة

علق محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي، على صورته المنتشرة له خلال لقاء مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب عبدالمنعم عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "أولًا الحمد لله على مكسب إمبارح ويارب تكمل على خير ونسعد أعظم جمهور في الكون".

وتابع: "ثانيًا الصورة اللي علق عليها أصحاب النوايا السيئة بعد المباراة وفسروها بشكل خاطئ، أنا تعرضت لكدمة أسفل عضلات البطن".

وأضاف: "شعرت بأنه حصل تجلط في الجلد وفيه دم بينزف، وبشكل تلقائي ونتيجة لشعوري بالألم تصرفت لم أتوجه بتصرفي ناحية أحد في الاستاد".

واختتم: "الدكتور أحمد جاب الله شاهد على كل اللي ما بقوله ده، وكمان كابتن خالد بيبو على علم بالأشعة اللي عملتها ياريت الناس تتقي ربنا وأنا متربي ومعملش غلط بالشكل ده".

رمضان بيكهام: كلوب يحب اللقطة

أبدى أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا كليوباترا الحالي، والأهلي سابقًا، عبر حسابه بموقع “انستجرام” رأيه في مشادة محمد صلاح مع مدربه في ليفربول يورجن كلوب.

وكتب بيكهام: “كلوب عاوز ياخد لقطة على صلاح بس مش على صلاح يا باشا”.

مانشستر سيتي: رحلة جديدة للحفاظ على اللقب

نشر حساب مانشستر سيتي عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، معلقًا على مواجهة اليوم ضد نوتنجهام فورست: “رحلة جديدة للحفاظ على لقب الدوري”.

كاف يتغنى بهدف وسام

علق حساب دوري أبطال أفريقيا عبر موقع “إكس” على هدف وسام أبو علي لاعب الأهلي أمام مازيمبي في لقاء إياب نصف النهائي، واصفاً إياه بأنه لاعب يجيد التسجيل والطيران.