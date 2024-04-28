نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال ضد الاتحاد.. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الملك السعوي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “دوت الخليج الرياضي” مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الملك السعودي، التي تشهد مباراة قوية ومنتظرة بين الهلال والاتحاد.

- الهلال ضد الاتحاد

- النصر ضد الخليج

وتقام مباريات نصف نهائي كأس ملك السعودية يومي 29 و30 إبريل المقبل، إذ تقام المباراة الأولى يوم 29 بين الهلال والاتحاد فيما تقام مباراة النصر والخليج يوم 30 من الشهر الجاري.

النصر يفوز الخليج في دوري روشن السعودي

يفوز النصر على فريق الخليج بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتُعد مجموعة قنوات SSC السعودية، هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري السعودي هذا الموسم، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة الخليج ضد النصر، وتحديدًا عبر شاشة قناة SSC HD.