نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب مريض.. نجم منتخب مصر يفتح النار على كلوب بسبب محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شن أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا هجومًا ناريا على يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي.

احمد رمضان بيكهام يهاجم كلوب

وعبر خاصية ستوري على حسابه الشخصي انستقرام قام بيكهام بالهجوم على كلوب حيث كتب مدرب عايز لقطة على صلاح بس مش على صلاح يا باشا.

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وكانت قد اندلعت يوم امس السبت مشادة قوية بين صلاح ويورجن كلوب في أعقاب إبقاء الدولي المصري على مقاعد البدلاء امام وست هام يونايتد.

ولقطت عدسات المصورين المشادة بين الطرفين وهي التي كادت ان تتطور لولا تدخل داروين نونيز الذي جعل صلاح يتوقف عن الحديث.

وعقب نهاية المباراة قال كلوب إنه تحدث لصلاح في غرف خلع الملابس والأمر انتهى تماما بالنسبة له.

بينما كان رد فعل الفرعون المصري اقوى حيث قال لوسائل الاعلام إنه لو تحدث الآن سوف تنفجر الأمور في انفيلد.