نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاسيكو السعودية.. الهلال يواجه الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الهلال نظيره الاتحاد، في المباراة نصف نهائي كأس الملك السعودي، التي تشهد مباراة قوية ومنتظرة بين الهلال والاتحاد.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد ضد الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية يوم 30 أبريل، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الملك.

- الهلال ضد الاتحاد

- النصر ضد الخليج

وتقام مباريات نصف نهائي كأس ملك السعودية يومي 29 و30 إبريل المقبل، إذ تقام المباراة الأولى يوم 29 بين الهلال والاتحاد فيما تقام مباراة النصر والخليج يوم 30 من الشهر الجاري.