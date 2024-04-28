جارية الآن بجودة فائقة تويتر بث مباشر HD.. مشاهدة مباراة ⚽ أرسنال ضد توتنهام ⚽ Twitter بالمجان في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - جارية الآن تويتر بث مباشر HD.. مشاهدة مباراة ⚽ أرسنال ضد توتنهام ⚽ Twitter بالمجان في الدوري الإنجليزي، يحل آرسنال ضيفًا ثقيلًا علي نظيره فريق توتنهام، على أرضية ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة ال35 من الدوري الانجليزي الممتاز 2024/2023، ويدخل أرسنال المواجهة ضد توتنهام في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الملاحق المباشر صاحب الـ76 نقطة، وفي المقابل، يحتل توتنهام الترتيب الخامس بلائحة الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.. وإليكم تفاصيل حول تويتر بث مباشر HD.. مشاهدة مباراة ⚽ أرسنال ضد توتنهام ⚽ Twitter بالمجان في الدوري الإنجليزي.

تويتر بث مباشر HD.. مشاهدة مباراة ⚽ أرسنال ضد توتنهام ⚽ Twitter بالمجان في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ⚽ أرسنال ضد توتنهام ⚽ في الدوري الانجليزي

تويتر بث مباشر HD.. مشاهدة مباراة ⚽ أرسنال ضد توتنهام ⚽ Twitter بالمجان في الدوري الإنجليزي.. بينما يلتقي فريق آرسنال بنظيره فريق توتنهام، في مساء يوم الأحد 28 أبريل الجاري 2024، وذالك ضمن إطار منافسات الجولة ال35 من الدوري الانجليزي 2024، بينما تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 2 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 4 مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والصومال، 5 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

بث مباشر أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

القنوات الناقلة لمباراة ⚽ أرسنال ضد توتنهام ⚽ في الدوري الانجليزي

تويتر بث مباشر HD.. مشاهدة مباراة ⚽ أرسنال ضد توتنهام ⚽ Twitter بالمجان في الدوري الإنجليزي.. وتذاع مباراة آرسنال وتوتنهام، في الجولة الـ35 القادمة من منافسات مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2024، عبر قناة بي إن سبورت 1 "beIN Sports HD1"، ويتولى إدارة التعليق على أحداث المباراة المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

⚽ أرسنال ضد توتنهام ⚽

تويتر بث مباشر HD.. مشاهدة مباراة ⚽ أرسنال ضد توتنهام ⚽ Twitter بالمجان في الدوري الإنجليزي.. وحسم التعادل الإيجابي (2-2) مواجهة الفريقين في المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، والتي إقيمت في سبتمبر الماضي على ملعب الإمارات، ويدخل أرسنال المواجهة ضد توتنهام في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الملاحق المباشر صاحب الـ76 نقطة، وفي المقابل، يحتل توتنهام الترتيب الخامس بلائحة الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.

موعد المباراة بين ⚽ أرسنال ضد توتنهام ⚽

تويتر بث مباشر HD.. مشاهدة مباراة ⚽ أرسنال ضد توتنهام ⚽ Twitter بالمجان في الدوري الإنجليزي.. وستقام المباراة بين توتنهام وارسنال يوم غدا الأحد الموافق الـ28 من إبريل الجاري، على ملعب توتنهام الجديد، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل توتنهام هوتسبير وأرسنال

تشكيل توتنهام هوتسبير وأرسنال

تشكيل توتنهام هوتسبير ضد أرسنال

فيكاريو بورو روميرو فان دي فين إيمرسون باب سار بيسوما جونسون ماديسون فيرنر هيونج مين

تشكيل أرسنال ضد توتنهام هوتسبير

رايا بن وايت ساليبا جابريل تومياسو أوديجارد رايس بارتي تروسارد هافرتز ساكا

تاريخ مواجهات ⚽ أرسنال ضد توتنهام ⚽ في الدوري الإنجليزي

تويتر بث مباشر HD.. مشاهدة مباراة ⚽ أرسنال ضد توتنهام ⚽ Twitter بالمجان في الدوري الإنجليزي.. وتواجه ⚽ أرسنال ضد توتنهام ⚽ من قبل في 194 مباراة، حيث فاز أرسنال في 81 لقاء مسجلا 297 هدفا، وانتصر توتنهام هوتسبير في 61 مباراة مسجلا 258 هدفا، وكان التعادل حاضرا في 52 مواجهة.