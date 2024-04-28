نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيرر مدافعًا عن صلاح: كلوب قال شيئًا أثار غضبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دافع آلان شيرر أسطورة كرة القدم الإنجليزية، عن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول وذلك بعد دخوله في مشادة كلامية حادة مع مدربه يورجن كلوب خلال لقاء وست هام يونايتد، أمس السبت.

دخل محمد صلاح، في مشادة مع يورجن كلوب، على خط تماس ملعب "لندن الأولمبي" أثناء استعداده للدخول كبديل في الشوط الثاني من مواجهة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، أمس السبت.

شيرر: يحق لصلاح الغضب من كلوب

قال شيرر في تعليقه على الواقعة: "صلاح كان له الحق في الغضب، نحن لا نعرف ما قاله كلوب لصلاح هناك، لقد قال شيئًا أثار غضبه".

وتابع قائلًا: "من الواضح أنه وصل إلى هذه الحالة من الضيق بسبب استبعاده وربما هو على محق، لكنه على الرغم من عدم وصوله للمستويات التي حققها على مر السنين، إلا إنه كان لا يصدق".

وأضاف: "تجاهل صلاح بعد نهاية المباراة يورغن كلوب ومنح جماهير ليفربول جولة صغيرة من التصفيق، ثم ذهب مباشرة إلى النفق، لذلك يمكننا أن نخمن ما قاله كلوب له".

وختم: "أتفهم أن صلاح شعر بالضيق، بسبب عدم المرات التي أنقذ فيها ليفربول، هو سجل 17 هدفًا في 25 مباراة بالدوري، أي شخص آخر قد تنظر إلى ذلك وتعتقد أنه أمر لا يصدق، من المؤسف أن ينتهي الأمر بهذه الطريقة".