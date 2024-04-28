نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. مواجهة قوية بين آرسنال وتوتنهام في ديربي شمال لندن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد فرق آرسنال وتوتنهام لمواجهة قوية في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، وتقام المباراة اليوم الأحد.

وتعد هذه المواجهة جزءًا من ديربي شمال لندن المثير بين الفريقين.

وفي الوقت الحالي، يحتل آرسنال المركز الأول في جدول الترتيب مؤقتًا برصيد 77 نقطة. يليه فريق مانشستر سيتي بفارق نقطة ولكن بمباراة أقل.

بينما يحتل توتنهام المركز الخامس، خلف أستون فيلا الذي يحتل المركز الرابع بفارق 7 نقاط، ولكن لديه ثلاث مباريات أقل.

موعد وقناة البث

مباراة آرسنال وتوتنهام ستنطلق في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتبدأ في الساعة الخامسة بتوقيت السعودية. ستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD1 بتعليق حفيظ دراجي.

التشكيل المتوقع

من المتوقع أن يبدأ فريق آرسنال المباراة بالتشكيل التالي



- حراسة المرمى: دافيد رايا

- خط الدفاع: بن وايت، ويليام صاليبيا، جابرييل، تاكيهيرو تومياسو

- خط الوسط: توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد

- خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، تروسارد

ومن المتوقع أن يدخل فريق توتنهام المباراة بالتشكيل التالي:



- حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو

- خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، فان دي فين، بن ديفيز

- خط الوسط: رودريجو بنتناكور، باب ماتار سار، جيمس ماديسون

- خط الهجوم: برينان جونسون، هيونج مين سون، تيمو فيرنر

تاريخ المواجهات السابقة

تواجه الفريقان في الماضي في 192 مباراة في جميع المسابقات. حقق آرسنال الفوز في 80 مباراة، بينما فاز توتنهام في 61 مباراة، وانتهت 51 مباراة بالتعادل. سجل لاعبو آرسنال مجموع 300 هدفًا، بينما سجل لاعبو توتنهام مجموع 271 هدفًا.

آخر مباراة جمعت بين الفريقين كانت في الدور الأول من الموسم الحالي، وانتهت بفوز آرسنال بهدفين مقابل هدف واحد.

تاريخ ديربي شمال لندن يشهد تنافسًا قويًا ومشوقًا بين الفريقين، حيث يسعى كل فريق للفوز وإثبات تفوقه على الآخر. تتميز هذه المباريات بالحماسة العالية والمشاعر القوية من قبل الجماهير واللاعبين.

من المتوقع أن تكون المباراة المقبلة بين آرسنال وتوتنهام مثيرة ومثيرة للاهتمام، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

ستكون هذه المباراة اختبارًا حقيقيًا لمهارات الفريقين وقدرتهما على التعامل مع الضغوط.