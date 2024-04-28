محاضرة فنية تجمع جوميز باللاعبين قبل مواجهة دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة -

يلقي البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين، قبل التوجه إلى ملعب "بابا يارا" استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها في السابعة مساء اليوم.

وسيشرح المدير الفني خلال المحاضرة التعليمات النهائية قبل المباراة، وسيعلن خلالها عن التشكيل الرسمي للقاء قبل التحرك لملعب المباراة.

موعد مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية



يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لمواجهة نظيره فريق دريمز الغاني مساء اليوم الأحد، باستاد بابا يارا الرياضي في غانا، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية



وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.