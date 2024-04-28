نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من جوميز قبل مواجهة الزمالك ودريمز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، التحرك من فندق الإقامة إلى ملعب "بابا يارا" مبكرًا، استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد.

وجاء قرار الجهاز الفني للفريق بعد تعليمات مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بضرورة التواجد في ملعب المباراة بمدة لا تقل عن ساعة ونصف قبل انطلاق صافرة البداية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا

موعد مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية

يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لمواجهة نظيره فريق دريمز الغاني مساء اليوم الأحد، باستاد بابا يارا الرياضي في غانا، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.