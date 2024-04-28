يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي بث مباشر دون تقطيع

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أحمد جودة - القاهرة - أرسنال ضد توتنهام، يحل فريق أرسنال ضيفا علي نظيره توتنهام، اليوم الأحد، في ديربي شمال لندن، بمنافسات الجولة الـ35 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، ويواجه أرسنال مهمة صعبة أمام توتنهام للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي.

ويأمل توتنهام في الفوز سعيا للتواجد بمركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، كما يسعي أرسنال للفوز لمواصلة الصراع على لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب "الإمارات" انتهت بالتعادل الإيجابي بين آرسنال وتوتنهام بهدفين لمثليهما.

ويدخل آرسنال مباراة توتنهام متصدرا ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي يتبقى له مباراة مؤجلة أمام توتنهام.

بيما يحتل توتنهام يحتل المركز الخامس في الترتيب ويملك 60 نقطة خلف أستون فيلا بفارق 7 نقاط.

موعد مباراة أرسنال وتوتنهام

تنطلق مباراة آرسنال وتوتنهام في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.



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القناة الناقلة لمباراة آرسنال وتوتنهام

تذاع مباراة آرسنال وتوتنهام عبر قناة beIN Sports HD1.

وكان فريق أرسنال فاز على نظيره تشيلسي بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت الفريقين بديربي لندن على ملعب إستاد الإمارات، ضمن مواجهة مؤجلة من الأسبوع التاسع والعشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.



تردد beIN Sports HD 1 على نايل سات:



-تردد القناة: 11810.

-الاستقطاب: أفقي.

-معدل الترميز: 27500.

-معامل تصحيح الخطأ: 2/3.



تردد beIN Sports HD 1 على نايل سات:



-تردد القناة: 11054.



-الاستقطاب: أفقي.



-معدل الترميز: 27500.



-معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

أهداف مباراة أرسنال وتشيلسي

سجل خماسية أرسنال كلا من اللاعب البلجيكي لياندرو تروسارد في الدقيقة 4، وبنجامين وايت في الدقيقة 52 و70، وكاي هافيرتز في الدقيقة 57 و65.



تشكيل أرسنال أمام تشيلسي

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي: