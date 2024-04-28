نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب المشادة بين كلوب وصلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت المشادة بين يورغن كلوب مدرب ليفربول والنجم المصري محمد صلاح خلال المباراة ضد وست هام يونايتد، تساؤلات وتحليلات بشأن أسبابها وتداعياتها.

كلوب أبقى صلاح احتياطيًا خلال اللقاء، الذي انتهى بالتعادل 2-2، مقوّضًا آمال النادي بإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

و قد كان صلاح يستعد لدخول الملعب، قبل أن يسجل وست هام هدف التعادل، وبعدها مباشرة دخل في مشادة مع كلوب، وظهر الاستياء بوضوح على النجم المصري، قبل تدخل زميله الأوروغواياني داروين نونيز الذي حاول التخفيف من غضبه.

النجم السابق لليفربول جيمي كاراغر، وهو الآن معلّق في شبكة "سكاي سبورتس"، أبدى رأيه في هذا الصدد، إذ كتب على موقع "إكس": "السبب الوحيد الذي يجعل مدربًا غير سعيد في هذا الوضع، هو أن اللاعب استغرق وقتًا طويلًا كي يكون جاهزًا للمشاركة" في اللقاء.