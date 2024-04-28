نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببلاش دون اشتراك.. بث مباشر مباراة توتنهام وآرسنال في الدوري الإنجليزي | يلا شوت بجودة عالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة آرسنال وتوتنهام ينتظرها الثير من عشاق متابعة الدوري الانجليزي.. يستعد نادى آرسنال لخوض مباراة هامة مع توتنهام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، وتقام مباراة آرسنال ضد توتنهام اليوم الأحد في ديربي شمال لندن، حيث يُعد آرسنال من الأندية التاريخية في إنجلترا وأوروبا.

موعد مباراة توتنهام وأرسنال

وتنطلق صفارة مباراة آرسنال وتوتنهام اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، فيما تبدأ مباراة آرسنال وتوتنهام في تمام الساعة الخامسة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتوتنهام:

يمكن لجمهور كرة القدم متابعة مباراة آرسنال وتوتنهام فور انطلاقها عبر قناة beIN Sports HD1، بتعليق حفيظ دراجي.

تردد beIN Sports HD 1 على نايل سات:



-تردد القناة: 11810.



-الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.



-معامل تصحيح الخطأ: 2/3.



تردد beIN Sports HD 1 على نايل سات:



-تردد القناة: 11054.



-الاستقطاب: أفقي.



-معدل الترميز: 27500.



-معامل تصحيح الخطأ: 2/3.4

شاهد الآن البث المباشر مباراة توتنهام ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت من هنا .

كيف يمكن مشاهدة مباراة توتنهام ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

تستطيع مشاهدة مباراة توتنهام ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت، عبر تحميل والاشتراك في تطبيق «TOD TV»، والذي يذيع كافة مباريات البريميرليج.

جديرا بالذكر، أن آرسنال يحتل مؤقتًا صدارة جدول الترتيب برصيد 77 نقطة، وخلفه مانشستر سيتي بنقطة ولكن مع لعب مباراة أقل، بينما يتواجد توتنهام في المركز الخامس خلف أستون فيلا صاحب المركز الرابع بـ7 نقاط ولكن لديه 3 مباريات أقل.

وعلى الرغم من ابتعاد آرسنال عن منصات التتويج في المواسم السابقة إلا أنه يُقدم موسم من أجمل ما يكون هذا العام ومن ضمن المنافسين على اللقب رفقة ليفربول ومانشستر سيتي، ويسعى لعدم فقدان نقاط جديدة حتى نهاية الدوري.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام توتنهام:

حراسة المرمى خط الدفاع خط الوسط خط الهجوم دافيد رايا بن وايت، ويليام صاليبيا، جابرييل، تاكيهيرو تومياسو توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد. بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، تروسارد

تشكيل توتنهام المتوقع أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي:

حراسة المرمى خط الدفاع خط الوسط خط الهجوم جولييلمو فيكاريو بيدرو بورو، كريستيان روميرو، فان دي فين، بن ديفيز رودريجو بنتناكور، باب ماتار سار، جيمس ماديسون برينان جونسون، هيونج مين سون، تيمو فيرنر

أرسنال فى مهمة صعبة أمام توتنهام

يستضيف توتنهام نظيره أرسنال في الرابعة عصر اليوم، الأحد، على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة منتظرة بين الفريقين في ديربي شمال لندن.



ويدخل أرسنال، الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد النني، مباراة اليوم وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة، بينما يتواجد توتنهام فى المركز الخامس برصيد 60 نقطة.

ويسعى أرسنال للاحتفاظ بالصدارة رغم صعوبة المهمة التي تواجهه أمام توتنهام، الذي ما زال محتفظا بآماله فى خطف المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وبعد وداع أرسنال المبكر من بطولتي كأس رابطة الأندية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، وأعقبه الخروج خروجه من دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، يطمح الفريق اللندني لاقتناص لقب الدوري الإنجليزي.

ويخوض فريق الجانرز مباراة اليوم، بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه الكاسح على نظيره فريق تشيلسي، بخماسية نظيفة، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين للمسابقة.

ويرغب أرسنال في الفوز للمباراة الثانية على التوالي على ملعب توتنهام، بعدما سبق أن تغلب 2 - صفر في أخر مباراة جمعت بين الفريقين بمعقل الفريق الأبيض في يناير من العام الماضي.

في المقابل، يأمل توتنهام في العودة لطريق الانتصارات مجددا، عقب خسارته الكبيرة في مباراته الأخيرة أمام نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة، ويتأخر توتنهام بفارق 6 نقاط عن أستون فيلا، صاحب المركز الرابع، الذي لعب 34 لقاء حتى الآن.