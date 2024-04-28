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أحمد جودة - القاهرة - توتنهام vs آرسنال..شاهد بالبث المباشر أرسنال اليوم Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز 2024، يستأنف عشاق كرة القدم الإنجليزية متابعة واحدة من أهم مباريات الموسم، حيث يلتقي آرسنال مع توتنهام في ديربي شمال لندن، وذلك في إطار الجولة 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وآرسنال في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وآرسنال في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهى النصف الأول من منافسات الدوري الإنجليزي 2023-2024 لنبدأ في العد التنازلي للجولات التي ستحدد بطل الموسم الحالي من البريميرليج الذي يحفل بمستوى منافسة عال من الإثارة والمتعة كعادته، والذي يعتبر هو الدوري الأقوى في أوروبا والعالم أيضًا.

يُعد آرسنال من الأندية التاريخية في إنجلترا وأوروبا أيضًا، وعلى الرغم من ابتعاده عن منصات التتويج في المواسم السابقة إلا أنه يُقدم موسم من أجمل ما يكون هذا العام ومن ضمن المنافسين على اللقب رفقة ليفربول ومانشستر سيتي، ويسعى لعدم فقدان نقاط جديدة حتى نهاية الدوري.

على الجانب الأخر توتنهام يحتل المركز الخامس برصيد 60 نقطة، ويسعى جاهدًا لخطف مركز من المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال، والتي أقربها أستون فيلا صاحب المركز الرابع برصيد 66 نقطة.





متى موعد مباراة توتنهام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة توتنهام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الأحد 28 أبريل 2024، على ملعب توتنهام هوتسبير.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.



ما القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة توتنهام وآرسنال على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد مباراة توتنهام ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة توتنهام ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات البريميرليج.

شاهد بالبث المباشر أرسنال اليوم.. مشاهدة توتنهام × أرسنال Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز 2024 من هنا

تاريخ مواجهات آرسنال وتوتنهام



سبق أن التقي الفريقان في 192 مباراة، في جميع المسابقات، نجح أرسنال في تحقيق الفوز في 80 مباراة، بينما فاز توتنهام 61 مباراة، وحسم التعادل 51 مباراة، واستطاع لاعبو أرسنال تسجيل 293 هدفا في شباك توتنهام، بينما تلقت شباكه 256 هدفا.

كما استطاع أرسنال تحقيق الفوز على توتنهام، بثلاثية لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين في الدور الأول، على ملعب «الإمارات»، ويطمح أرسنال في تحقيق الفوز في مباراة الدور الثاني، حيث لم يستطع الجانرز تحقيق ذلك منذ موسم 2013-2014.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتوتنهام

تُنقل مباراة آرسنال وتوتنهام، التي تقام اليوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024، في إطار الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر العديد من القنوات الفضائية العربية.

أبرز هذه القنوات هي:

beIN Sports HD1: هي القناة الناقلة الحصرية للمباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تعليق حفيظ دراجي.

beIN Sports Max 1: تُعرض المباراة على هذه القناة أيضًا، لكن مع تعليق مختلف.

TyC Sports: تُعرض المباراة على هذه القناة في أمريكا الجنوبية.

ESPN: تُعرض المباراة على هذه القناة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

BT Sport: تُعرض المباراة على هذه القناة في المملكة المتحدة.

Sky Sports: تُعرض المباراة على هذه القناة في المملكة المتحدة.

يمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عبر الإنترنت على منصة beIN Sports Connect.

جدول ترددات قنوات beIN Sports

إليك جدول ترددات قنوات beIN Sports على القمر الصناعي نايل سات:

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز beIN Sports HD 1 12527 عمودي 27500 beIN Sports Max 1 12527 عمودي 27500

ترتيب ارسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

آرسنال يحتل صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 77 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، والذي تتبقى له مواجهة مؤجلة، ويعلم الجانرز ومدربهم ميكيل أرتيتا أن الفوز هو الحل السحري.



ولعب آرسنال 34 مباراة حتى الآن في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، جمع 77 نقطة في الصدارة، فاز في 24 مباراة وتعادل في 5 وخسر في مثلها.

تشكيل آرسنال المتوقع ضد توتنهام

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي: