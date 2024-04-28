نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشافي يؤكد قراره النهائي بشأن بيع نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، على شائعات اقتراب رحيل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم في نهاية الموسم الجارية.

تشافي: دي يونج لاعب أساسي

قال تشافي في تصريحاته اليوم، ردًا على الأنباء التي تفيد بأن نادي برشلونة منفتح على خطوة بيع دي يونج: "بالنسبة لي، هو لاعب له دور أساسي، وهو مهم جدًا، لم يتغير أي شيء بخصوصه".

وأضاف تشافي حديثه عن دي يونج: "لقد تعرض لثلاث إصابات في الكاحل، إنه أمر مؤسف لأنه كان في مستوى عالٍ جدًا قبل هذه الإصابات".

وبسؤاله عن لاعبي برشلونة الذين لا يمكن الموافقة على بيعهم، قال: "لم نتحدث، يجب علينا أن نعرف وضعنا باللعب المالي النظيف، على أمل أن نوصل إلى قاعدة 1/1 ولكن أولًا يجب علينا إنهاء الموسم".

وجاءت تصريحات تشافي حول مستقبل دي يونج على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة وفالنسيا التي ستقام غدًا في إطار الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني.

وحول المباراة المرتقبة، قال: "نحن بخير، نريد المركز الثاني. يجب علينا تحقيق المركز الثاني لنكون في السوبر الإسباني. فالنسيا تحت قيادة باراخا خصم جيد، وباراخا قام بعمل رائع وستكون مباراة صعبة".