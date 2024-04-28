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أحمد جودة - القاهرة - سخر البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، من الرابطة الرسمية للدوري الإسباني، بسبب واقعة عنصرية.

فينيسيوس جونيور يوجه رسالة إلى رابطة الليجا بسبب العنصرية

ونشر فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس" فيديو لاحتفال نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو، بهدفه ضد أتلتيكو مدريد.

وكتب رومانو على الفيديو: "أوقف نيكو ويليامز مباراة أتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد، بسبب هتافات عنصرية في واندا ميتروبوليتانو".

وأضاف: "بعد عدة دقائق أحرز نيكو ويليامز لأتلتيك بلباو، وأشار إلى لون بشرته أثناء احتفاله".

وأعاد فينيسيوس جونيور نشر تغريدة فابريزيو رومانو على حسابه بشبكة "إكس"، وكتب عليها: "إلى متى؟" وأشار إلى الحساب الرسمي لرابطة الليجا.

وأرفق المهاجم البرازيلي مع تعليقه رمزا لوجه مقلوب و3 علامات تعجب، في إشارة للسخرية من تصرفات رابطة الليجا تجاه العنصرية.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم ويسخر خلالها فينيسيوس من رابطة الدوري الإسباني.