نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشافي يزف نبأً سارًا لجماهير برشلونة لقاء فالنسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تشافي هيرنانديز نجم برشلونة، عن نبأ سار قبل مواجهة فالنسيا في مسابقة الدوري الإسباني، والمقرر إقامتها مساء غدٍ الإثنين.

ويلتقي برشلونة بنظيره فالنسيا، غدًا الإثنين، في إطار الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

تشافي: بيدري جاهز للمشاركة أمام فالنسيا

قال تشافي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة برشلونة وفالنسيا، أن بيدري نجم الفريق بات جاهزًا للمشاركة مجددًا بعد تعافيه من الإصابة.

وصرح مدرب برشلونة: "بيدري جاهز لغدًا 100٪؜ ومن حيث المبدأ سيتواجد غدًا أمام فالنسيا".

وحول المباراة، أضاف تشافي: "نحن بخير، نريد المركز الثاني. يجب علينا تحقيق المركز الثاني لنكون في السوبر الإسباني".

واصل تشافي حديثه: "فالنسيا تحت قيادة باراخا خصم جيد، وباراخا قام بعمل رائع، ستكون مباراة صعبة".