نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة إنتر ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان في الفوز على نظيره نادي تورينو خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد والموافق الثامن والعشرين من شهر أبريل الجاري.

وأقيمت مباراة إنتر ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو وشهدت هذه المباراة اهتمام جمهوري كبير من كل مكان نظرًا لما تناولته أحداثه.

نتيجة مباراة إنتر ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي نتيجة مباراة إنتر ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي والتي أقيمت مساء اليوم ويتساءل عنها العديد من الجمهور في كل مكان.

وفاز إنتر ميلان بنتيجة هدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

وأحرز تشالهان أوغلو أولى أهداف مباراة إنتر ميلان أمام تورينو في الدقيقة 56 من عمر المُباراة.

وعزز تشالهان أوغلو بالهدف الثاني أيضًا لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 60 من عمر المباراة وذلك من خلال ركلة جزاء.

ترتيب إنتر ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي

ويتصدر إنتر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 89 نقطة، في حين يأتي تورينو في المركز العاشر برصيد 46 نقطة.

