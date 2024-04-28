نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الصفاقسي التونسي يعلن مفاجأة حول ضم علي معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عبدالعزيز المخلوفي رئيس لجنة إدارة نادي الصفاقسي التونسي، حقيقة سعيه للتعاقد مع علي معلول ظهير أيسر الأهلي المصري.

رئيس الصفاقسي: عودة معلول مستبعدة

كان معلول قد انضم إلى الأهلي في عام 2016 قادمًا من الصفاقسي، ليصنع التاريخ بقميص المارد الأحمر.

وحسم عبد العزيز المخلوفي بتصريحه عبر صحيفة "الشروق" التونسية، الجدل بشأن عودة علي معلول إلى صفوف الصفاقسي التونسي في نهاية الموسم الجاري.

قال المخلوفي في تصريح مقتضب إن عودة علي معلول إلى الفريق بنهاية الموسم الجاري مستبعدة، ليغلق بذلك الباب أمام الشائعات التي تربط ناديه بالتفاوض مع اللاعب.

وينتهي عقد علي معلول مع النادي الأهلي في نهاية الموسم الجاري، ولا زال مستقبل اللاعب غامضًا ولم يُحسم بعد ملف تجديد عقده.