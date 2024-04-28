نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو أهداف مباراة إنتر ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان فوزًا هامًا على نظيره نادي تورينو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد والموافق الثامن والعشرين من أبريل الجاري.

أهداف مباراة إنتر ميلان وتورينو

وسجل تشالهان أوغلو، جوهرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الهدف الأول لصالح تورينو في الدقيقة 56 من عمر المباراة بمساعدة مخيتاريان.

وأردف تشالهان أوغلو بثاني أهداف إنتر ميلان في الدقيقة ستون من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء سددها ببراعة في الشباك.