نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار ناري من تشافي بشأن مستقبل روكي مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني قرار حاسم بشأن مستقبل النجم البرازيلي فيتور روكي مع النادي الكتالوني.

وتناولت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة أن نادي برشلونة يسعى لرحيل فيتور روكي في الميركاتو الصيفي القادم على سبيل الإعارة.

تشافي: مستقبل روكي سيتحدد بنهاية الموسم

أكد تشافي في تصريحات صحفية له عن مستقبل فيتور روكي: "في نهاية الموسم سنقرر ما هو الأفضل لكل شخص، ليس من السهل أن تأتي من البرازيل ونتخذ القرار مباشرة، الأمر يستغرق وقتًا والتأقلم يحتاج إلى وقت، في نهاية الموسم سنقرر".

وتابع: "روكي يحتاج إلى مزيد من الوقت للتأقلم والمزيد من الثقة وأعتقد أنه قادر على اللعب في برشلونة لفترة طويلة".

ويستعد نادي برشلونة لملاقاة نظيره فالنسيا مساء غدا الإثنين في الجولة 33 من عمر بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.