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أحمد جودة - القاهرة - تحدث تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة عن موقف بيدري من التواجد أمام فريق فالنسيا مساء غدا الإثنين في الدوري الإسباني.

تشافي يكشف موقف بيدري من التواجد أمام فالنسيا

ويواجه فريق برشلونة نظيره فالنسيا مساء غدا الإثنين على ملعب مونتجويك الأولمبي في الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني.

وأكد المدرب تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بهذه المباراة:" بيدري جاهز بنسبة 100٪؜ ومن حيث المبدأ سيتواجد غدًا".

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة مساء غدا الإثنين في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن برشلونة يتواجد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، وعلى الجانب الآخر يتواجد فالنسيا في المركز الثامن برصيد 47 نقطة.

