نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع كبير بين البايرن واليونايتد لضم نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن صراع كبير بين نادي بايرن ميونيخ الألماني ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني.

وأكدت التقارير أن نادي مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض ضخم للتعاقد مع النجم رونالد أراوخو مدافع برشلونة في الميركاتو الصيفي القادم.

صراع كبير بين البايرن واليونايتد لضم نجم برشلونة

وأوضحت أنه من المتوقع أن يوافق مسئولو البارسا على رحيل أراوخو في الميركاتو الصيفي القادم في حالة وصول عرض مادي ضخم للمساهمة في الأزمة المالية.

وأشارت إلى أن فترة الانتقالات الصيفية القادمة سوف تشهد منافسة شرسة بين بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع أراوخو.

وذكرت مصادر صحفية في الفترة الأخيرة أن تشافي مدرب نادي برشلونة رفض فكرة التخلي عن رونالد أراوخو في الميركاتو الصيفي القادم وأنه غير قابل للبيع.

