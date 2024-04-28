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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت Zamalek بث مباشر.. مشاهدة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية HD دون تقطيع اليوم، منافسة أفريقية قوية Dreams × Zamalek، ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام دريمز الغاني، اليوم الأحد، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية، ويدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة باحثًا عن بطاقة التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية، حيث يسعى لتحقيق الفوز أو الخروج بالتعادل الإيجابي على أقل تقدير، بعد انتهاء لقاء الذهاب في القاهرة بالتعادل السلبي.. وإليكم تفاصيل يلا شوت Zamalek بث مباشر.. مشاهدة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية HD دون تقطيع اليوم.

يلا شوت Zamalek بث مباشر.. مشاهدة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية HD دون تقطيع اليوم.. وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك ودريمز الغاني في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة، وذلك في إطار الخدمات التي نستعرضها لقرائنا ومتابعينا لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة.

يلا شوت Zamalek بث مباشر.. مشاهدة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية HD دون تقطيع اليوم

موعد مباراة الزمالك ودريمز في نصف نهائي الكونفدرالية

يلا شوت Zamalek بث مباشر.. مشاهدة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية HD دون تقطيع اليوم.. وتنطلق مباراة الزمالك ودريمز الغاني في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز في نصف نهائي الكونفدرالية

يلا شوت Zamalek بث مباشر.. مشاهدة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية HD دون تقطيع اليوم.. وتذاع مباراة الزمالك ودريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية، عبر قناة بي إن سبورت 6.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز

يلا شوت Zamalek بث مباشر.. مشاهدة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية HD دون تقطيع اليوم.. وجاء تردد قناة بي إن سبورت 6 على نايل سات كما يلي:

تردد قناة بي إن سبورت 6 على نايل سات التردد 11054 الاستقطاب أفقي الترميز 27500 تصحيح الخطأ 3/2

يلا شوت Zamalek بث مباشر.. مشاهدة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية HD دون تقطيع اليوم.. كما جاء تردد قناة بي إن سبورتس 6 على سهيل سات كالتالي:

تردد قناة بي إن سبورتس 6 على سهيل سات التردد 10810 الاستقطاب عمودي الترميز 27500 تصحيح الخطأ 3/2

قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغاني في الكونفدرالية

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد. خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح. خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو". خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

مباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفيدرالية

يلا شوت Zamalek بث مباشر.. مشاهدة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية HD دون تقطيع اليوم.. موعد مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في الكونفدرالية، سيكون في السابعة مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة والرياض، والثامنة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية

يلا شوت Zamalek بث مباشر.. مشاهدة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية HD دون تقطيع اليوم.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في الكونفدرالية، هي مجموعة بين سبورتس التي خصصت قناتها السادسة لإذاعة المباراة.

رئيس الزمالك يطمئن على شيكابالا بعد تعرضه للإصابة

يلا شوت Zamalek بث مباشر.. مشاهدة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية HD دون تقطيع اليوم.. ومن جانبه، اطمأن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وحسام المندوه أمين الصندوق ورئيس بعثة الأبيض في غانا، وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، والدكتور عبدالله جورج مستشار المجلس على محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق بعد تعرضه للإصابة خلال مران أمس الجمعة الذي أقيم على ملعب "با جو" في مدينة كوماسي، استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني، وحرص على الحديث مع اللاعب والاطمئنان على حالته في تواجد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، عقب عودة الفريق إلى فندق الإقامة.

يلا شوت Zamalek بث مباشر.. مشاهدة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية HD دون تقطيع اليوم.. وتعرض محمود عبدالرازق "شيكابالا" للإصابة في العضلة الأمامية، خلال التدريبات الجماعية للأبيض أمس، ولم يستكمل اللاعب المران.

يلا شوت Zamalek بث مباشر.. مشاهدة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية HD دون تقطيع اليوم.. وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء أول أمس الخميس، استعدادًا لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبدالله جورج مستشار مجلس الإدارة.

نداي: سنبذل قصارى جهدنا من أجل التأهل للمباراة النهائية

يلا شوت Zamalek بث مباشر.. مشاهدة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية HD دون تقطيع اليوم.. وفي سياق قريب، شدد السنغالي إبراهيما نداي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أن اللاعبين هدفهم الفوز والتأهل أمام دريمز الغاني، وقال نداي في تصريحات لوسائل الإعلام على هامش الأنشطة الإعلامية التابعة للاتحاد الأفريقي إن مباراة الذهاب لم تكن سهلة على الاطلاق، وشدد على أن فريقه أهدر العديد من الفرص في اللقاء الأول، مضيفًا قائلًا: "سنبذل قصارى جهدنا من أجل التأهل للمباراة النهائية، ونسعى للفوز لأن الجماهير تنتظر عودتنا ببطاقة التأهل إلى النهائي ولن نخذلهم".

أحمد حمدي: جميع لاعبي الزمالك في حالة تركيز قبل مواجهة دريمز الغاني

يلا شوت Zamalek بث مباشر.. مشاهدة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية HD دون تقطيع اليوم.. وقال أحمد حمدي لاعب الفريق إن جميع اللاعبين في حالة تركيز قبل مواجهة دريمز الغاني، مضيفًأ أن جميع اللاعبين في حالة من التركيز الشديد قبل مواجهة دريمز، وأكد على ثقته في تحقيق الفوز على الفريق الغاني والعودة ببطاقة التأهل إلى نهائي بطولة الكونفدرالية، مؤكدًا: "فريق دريمز جيد ومنظم ولكننا أهدرنا عدة فرص في مباراة الذهاب، ولدينا ثقة في تقديم مباراة مميزة وتخطى المنافس في مباراة العودة".