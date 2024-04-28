نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيقاف تشابي ألونسو مباراة واحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى مدرب باير ليفركوزن تشابي ألونسو، البطاقة الصفراء الرابعة هذا الموسم خلال المواجهة أمام شتوتغارت أمس السبت، وسيغيب عن المباراة التالية لفريقه أمام إينتراخت فرانكفورت.

وتلقى ألونسو وسيباستيان هونيس مدرب شتوتغارت بطاقة صفراء بسبب المناقشة الحامية، التي جمعت بينهما في المنطقة الفنية خلال المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

إيقاف تشابي ألونسو مباراة واحدة

وقال ألونسو: "لا أتفهم حقًا البطاقة الصفراء، كان هناك انفعالًا على مقاعد البدلاء، لكن لم يحدث شيء يذكر، كان هناك محادثات مع الحكم ومدرب الفريق الآخر، لكن بكل احترام، لكن علي أن أتقبل ذلك وأشاهد المباراة التالية من المدرجات".

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها مدرب ليفركوزن تشابي ألونسو للإيقاف خلال ولايته القصيرة مع ليفركوزن، لكنه علق مازحًا "بصراحة، تعرضت مرة من قبل للإيقاف مع الفريق الرديف لريال سوسييداد".

