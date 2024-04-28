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أحمد جودة - القاهرة - يتطلع المهاجم الإنجليزي المخضرم هاري كين لاعب بايرن ميونيخ لتحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد في الدوري الألماني، المسجل باسم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد أن هز الشباك مرتين في فوز فريقه 2-1 أمس السبت على إينتراخت فرانكفورت.

أحرز كين (30 عامًا) هدفًا في كل شوط في شباك فرانكفورت ليرفع رصيده إلى 42 هدفًا في جميع المنافسات هذا الموسم بينما زاد رصيده الشخصي عن 400 هدف في المستوى الأول على صعيد الأندية والمنتخب.

هاري كين يقترب من رقم ليفاندوفسكي في "البوندسليجا"



وفي الدوري الألماني هذا الموسم أحرز كين 35 هدفًا في 31 مباراة حتى الآن أي أقل بستة أهداف من الرقم القياسي في البطولة وهو 41 هدفًا الذي سجله ليفاندوفسكي في موسم 2020-2021.

وردًا على سؤال حول إمكانية التفوق على الرقم القياسي للأهداف مع تبقي ثلاث مباريات لفريقه في الموسم الحالي قال هاري كين: "هذا ممكن. لكني بحاجة إلى دفعة بالتأكيد".

وأضاف كين: "ربما يتعين علي إحراز بعض الأهداف الأسبوع المقبل.. الأمر يعتمد بالطبع على المباريات القليلة المتبقية. وكان من الجيد الإضافة للرصيد اليوم بهدفين ومساعدة الفريق".

وسيلتقي بايرن مع ضيفه ريال مدريد الإسباني في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل قبل أن يحل ضيفًا على شتوتارت في "البوندسليغا" السبت القادم.