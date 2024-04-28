عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نوتنجهام فورست في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "سيتي جراوند"، ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، مانويل أكانجي، ناثان آكي، جفارديول.

خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، جاك جريليش، جيريمي دوكو.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

