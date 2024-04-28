نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد نهائي بطولة الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن نادي الزمالك تأهله لدور نهائي بطولة كأس الاتحاد الافريقي "الكونفدرالية "، وذلك بعد فوزه على دريمز الغاني بثلاثية نظيفة.

وينتظر الفارس الأبيض الفائز من مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري لحسم أطراف النهائي.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي موعد نهائي بطولة الكونفدرالية.



موعد مباراة الذهاب

يلعب الزمالك مع الفائز من "نهضة بركان واتحاد العاصمة)"في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، الأحد المقبل الموافق 12 مايو المقبل في الجزائر أو المغرب.

موعد مباراة العودة

أما مباراة العودة فتلعب يوم الأحد المقبل الموافق 19 مايو، في مصر.

ويمتلك الزمالك لقب وحيد الكونفدرالية بعد الفوز على حساب نهضة بركان المغربي نسخة 2019

