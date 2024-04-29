نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المندوه: كان يمكننا إضافة أكثر من 3 أهداف أمام دريمز.. ولماذا يتم انتقاد شيكابالا بإستمرار؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام المندوه، أمين صندوق الزمالك، أنه كان هناك شعور بأن بطولة الكونفدرالية تبتعد بعد التعادل مع دريمز بالذهاب.

وقال المندوه خلال حواره برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لاعبو الزمالك كانو رجال كعادتهم وقت الأزمات، المباراة كانت ممتلئة بجماهير دريمز ومع ذلك كان يمكننا إضافة أكثر من 3 أهداف".

وأكمل: "لاعبو الزمالك كانوا واثقين منذ السفر من القاهرة اننا سنفوز، وشيكابالا كان يؤكد على المكسب للاعبين".

وأضاف: "الأجواء كانت صعبة سواء الجو أو الجماهير أو الإصابات التي تعرض لها الفريق قبل المباراة مثل شيكابالا نداي".

وأشار: "لماذا يتم انتقاد شيكابالا بإستمرار، ما يدور حول طلبه الخروج من المباراة لأنه لن يشارك غير صحيح، فهو تعرض للإصابة بالعضلة الأمامية".

وأتم: "سيكون هناك مكافأة بالحصول على 50% إضافية من قيمة مكافاة اللائحة صافية من الضرائب".