نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة في مستقبل محمد صلاح مع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة في مصير الفرعون المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وتشهد الفترة الأخيرة مشاكل عديدة بين محمد صلاح ويورغن كلوب مدرب الفريق خاصة بعد آخر مشادة حدثت بين الطرفين في مباراة الريدز أمام وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي.

وأبدى محمد صلاح اعتراضه على تبديلات كلوب أمام وست هام خاصة بعد تبديله في الدقيقة 80 من عمر المباراة ووصول الأمر إلى تدخل داروين نونيز لفض هذه المشكلة وإبعاده عن المدرب.

وتداولت العديد من التقارير أحاديث تفيد أن هذه الأزمة ستؤدي إلى تمسك محمد صلاح نجم ليفربول بالرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحظى الفرعون المصري باهتمام العديد من الأندية ويأتي على رأس هؤلاء الأندية نادي اتحاد جدة السعودي الذي سبق وأبدى اهتمامه بضم محمد صلاح.

ومن المتوقع أن يلعب محمد صلاح خلال الفترة القليلة القادمة مع نادي اتحاد جدة في ظل أزماته المتعاقبة مع إدارة الفريق.